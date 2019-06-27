有內幕？網傳貴州提供兒童賣淫 當局聲稱是假消息

2019-06-27 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日有網友爆出貴州省有幼稚園和孤兒院成性交易場所，且有兒童被注射激素催情供民眾買淫洩慾，引起網友高度關注，迫使警方得涉入調查，不過目前由於事實不足，警方同時轉而查證是否為網路假消息，而當局目前已判定事件非屬實，不過有媒體透露，該事件與上回北京一起兒童性侵案類似，案情似乎不單純。

綜合媒體報導，26日一名「@鵝組兔區爆料」網友在微博分享多張聊天截圖，表示貴州畢節市和凱里市有幼稚園及孤兒院提供兒童給民眾性交，有些「顧客」甚至花高額費用或特意搭機前往買淫，同時也附上多張性侵兒童的現場照；而有微信帳戶「陳麗坤 風車幼兒園」也指出有民眾提供金錢指定「陳姐」定期給某女童注射激素，並對她進行「訓練」。

消息瘋傳後，當地警方不得以開始對多家幼稚園和孤兒院展開調查，不過至今尚未查獲任何賣淫跡象，因而也開始核實該網路消息。據悉，多名網友透過軟體，辨別出上述性侵照片是陳年假圖，且目前爆料者自稱警方涉入調查後，便刪除微博，因此詳情仍未知。

而警方也循線對「風車幼兒園」進行重點排查，但仍未查獲該幼兒園位置，不過畢節市黔西縣倒是有家「大風車幼兒園」，且其員工表示園內未有「陳麗坤」這個人。此外，有疑似當地網友指稱爆料中的幼稚園跟人員確實存在，惟網友並未明確指出幼兒園名稱和地點。

貴州公安廳27日在天津公安機關支持下，發聲明表示該爆料為編造的假消息，將向爆料者祭出法律途徑；但據《新唐人電視台》報導透露，「大風車幼兒園」是家總部設在北京的中國一級連鎖幼稚園，在全國1至3級擁有近百家連鎖，而2017年報出性侵兒童事件的北京「紅黃藍幼兒園」，也是全國連鎖幼稚園，情節與此次爆料類似。

而且報導強調，「紅黃藍幼兒園」不僅有軍方背景，且事件涉案人有多名北京軍官。

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