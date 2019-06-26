畢典後被男網友性侵？ 少女做了這件事告不成

2019-06-26 15:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲少女透過網路認識吳姓男子，指控吳男邀約她去他家玩，卻對把她撲倒在床，她一時緊張來不及反應，被硬上得逞，此外，吳男還傳訊「自慰都不拍給我看嗎？」、「下次插進去拍照給我看」等語，引誘少女傳送自拍下體照，新北地檢署調查，少女被性侵後未立刻離開現場，反由吳男騎車載回家，不符常情，今僅依與未滿16歲少女性交、引誘少女拍攝猥褻影片等罪嫌起訴吳男。

少女表示，去年2月間透過網路交友軟體認識吳男，去年6月，吳男來參加她的國中畢業典禮，結束後邀約她去他家玩，兩人便發生性行為，少女說，會想跟吳男嘿咻，是因為對方有送她禮物，指控當下很緊張腦筋一片空白，不知道怎麼拒絕，就被硬上了2次；此外，去年3至7月間，吳男還透過LINE傳訊「自慰都不拍給我看嗎？」、「下次插進去拍照給我看」等語，引誘少女傳送自拍下體照給他，少女母得知後怒而帶著女兒去提告。

檢方調查，少女向友人自承願意與吳男發生性行為，且當天嘿咻後，少女並未逃跑或求助報警，反由吳男騎機車載她回家，不符被害者反應，因此認定吳男未違反少女意願，另查無吳男有以金錢誘惑少女與她嘿咻，反而是事後少女向吳男借錢購物，因此僅依與未滿16歲少女性交、引誘少女拍攝猥褻影片等罪嫌起訴吳男。

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