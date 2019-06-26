只有單一口供…少女指車伕性侵沒定罪

2019-06-26 11:57

［記者楊政郡／台中報導］43歲張姓應召站車伕2010年間媒介3未成年少女性交易牟利，3女當年被逮捕後安置，都指控被張性侵，張要求當第一位客人、要求驗貨等。張逃亡9年後去年通緝到案，性侵部分1女翻供稱「不記得」、「忘了」，還有2女指述歷歷，但法官認為2女指述雖無暇疵，但不能僅憑單一口供而定罪，性侵部分全判無罪，至於媒介未成年性交易判張男8年10月，併科22萬元。

台中地院判決書指出，2010年7月間中市員警在「春風汽旅」、「夏威夷賓館」等地查獲3名未成年少女與男客進行性交易，收費3000至5000元，分別是15、16、17歲。

警方安置後，她們陸續向社工反應遭到張姓車伕性侵。其中，15歲「小莉」（化名）說2010年6月下旬，張說當他是第一個客人為藉口，就被張強壓在床上，壓住她雙手性侵得逞。17歲「小蘋」（化名、事後成張嫌女友）說同年5月她在被告住處，被張壓在床上性侵。

16歲「小瑗」（化名）也說同年7月初被叫到張嫌住處，以驗貨為藉口，強脫她衣服性侵，又以教她使用保險套、如何按摩男客等藉口，在浴室再次性侵及口交。

張嫌逃亡9年後，去年6月經通緝到案，媒介賣淫他部分坦承，至於性侵部分完全否認，供稱與3女都是志願的，「小莉」與「小瑗」都是「小蘋」介紹來他旗下當應召女，都是徵得他們同意與其性交，至於「小蘋」指控當年5月對她性侵，他記得當時2人還不認識。

法官在張嫌落網後，再次傳喚3女到案陳述，「小蘋」翻供說時間久了忘了、「不記得」，「小莉」與「小瑗」則餘悸猶存，指證歷歷，但單一口供指控，不能成為有罪唯一證據，檢察官沒有提供其他佐證，應該判無罪。

至於媒介未成年性交易，法官判處張男8年10月，併科22萬元。

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