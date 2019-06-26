不保密了！臉書與法國合作 可提交涉「仇視言論」用戶個資

2019-06-26 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國數位事務部長塞德里克．奧（Cedric O）25日透露，臉書已同意提交涉嫌在該社群平台上發布、散播仇恨言論的用戶資料給法官，幫助該國反恐及打擊暴力行為，創下全球首例。

綜合外媒報導，臉書與法國司法機關在反恐及打擊暴力行為上早已合作，只要法國法官正式提出需求，臉書便可提供嫌犯的IP位址及相關個資。而如今，法國總統馬克宏欲扮演監管仇恨言論及網路散布假資訊的全球先驅，過去多次與臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）會面商討，因此臉書如今決定將合作擴大到凡網上的「仇視言論」皆可。

報導指出，塞德里克．奧把打擊網路的仇恨言論，不僅過去幾天在該議題，和臉書國際事務與通訊傳播副總裁克萊格（Nick Clegg）有密切聯繫，且自今年3月開始，便頻繁和祖克柏等高層互動。塞德里克．奧稱，臉書最終決定「只為法國人而做」，就是法國政府與他們持續對話的成果。

臉書發言人則補充，臉書會仔細審查法國政府的每一道相關命令，若內容過於寬泛、違反人權或存在法律缺陷，他們將會駁回。

據悉，臉書一直透過AI人工智慧技術，解決假帳號、假新聞及仇恨言論等問題，光是2018年至2019年3月，臉書就取消逾30億個假帳號，估計每月有5％的活躍帳號是假的。

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