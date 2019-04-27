馬克宏再提減稅 黃背心不領情

2019-04-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕為平息延燒近半年仍未止息的「黃背心」反政府街頭抗議怒火，法國總統馬克宏廿五日在任內首場大型記者會上，再度祭出撒錢大利多，矢言以取消企業優惠來換取減少價值相當於五十億歐元（約台幣一七二二億元）的所得稅。但黃背心運動主要領導人對此並不領情，反批馬克宏不願認錯。

挨批不願認錯

馬克宏在愛麗榭宮表示，他要大幅刪減所得稅，同時取消公司稅優惠、增加工時，以及減少公共支出，來填補減少所得稅所造成的稅收缺口。

過去是投資銀行家的馬克宏還說，他會堅守親商、親工計畫的承諾，也完全不認為自己過去兩年的施政有錯；馬克宏甚至直搗增加工時的爭議性議題，認為法國的每週與每年工時，都低於歐洲鄰國，卻未詳述增加工時相關計畫的細節，僅表示他不考慮延長每週工時或減少公共假日天數，以及不贊成將現行退休年齡六十二歲往後延。法國每週工時為卅五小時。此外，馬克宏也為自己招致反彈的伶牙俐嘴致歉，表示深感懊悔與未來在考量議題時會以人為本。

馬克宏放送大利多並未打動黃背心運動要員。黃背心要員之一尼古拉（Maxime Nicolle）就說，馬克宏根本沒把他們過去五個月來在街頭抗議時的訴求聽進去，「我們現在明白他連道歉認錯都做不到」。

馬克宏也宣布，他將廢除國家行政學院（ENA），另外設立運作更良好的機構。這所學院是法國政治精英的搖籃，但冷漠的菁英階級形象遭批與社會脫節。

四十一歲的馬克宏在二○一七年以政治清流之姿風光上台，但過去半年卻飽受不滿社會不公與其治國風格的黃背心運動所苦；馬克宏為此在去年十二月提出價值高達一百億歐元的經濟措施，但未能澆熄低收入勞工的怒火；馬克宏隨後全國走透透，與民眾進行「大辯論」，黃背心運動看似一度縮小規模，但近來又死灰復燃，廿七日將是黃背心抗議人士連續第廿四個週末走上街頭，預料規模會更為擴大。黃背心運動迄今已導致上千人被捕、嚇跑觀光客與拖垮店家生意。

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