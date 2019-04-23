防「假新聞」亂輿情 斯里蘭卡暫鎖臉書、IG

2019-04-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕斯里蘭卡廿一日發生復活節連環爆炸案後，官方新聞入口網站於第一時間宣告：「假新聞」正透過社群媒體散佈，「臉書」與照片分享網站「Instagram」等平台暫時封鎖，直至官方調查對爆炸案做出結論。專家指出，這起禁令發生在十年前因社群媒體崛起而終結內戰的斯國，反映了審查制度正從過去各方喊打的對象，轉變為管制仇恨言論的重要手段。

除臉書和Instagram，根據追蹤各國網路封鎖情況的英國非營利組織「NetBlocks」實測，臉書即時通訊軟體Facebook Messenger、全球最大影片分享網站YouTube、臉書旗下手機即時通訊程式WhatsApp、日本樂天株式會社旗下手機即時通訊程式Viber、使用Google伺服器的圖片分享應用程式Snapchat，都在封鎖之列。

不信任美科技巨擘管控能力

這並非斯國首次封鎖社群媒體，WhatsApp、臉書去年三月就曾因充斥不利當地穆斯林的謠言，遭當局頒佈長達一週的禁令。儘管斯國二○○九年得以結束逾廿五年內戰並邁向民主，亦拜社群媒體所賜，但當局這次的反應顯示，斯國並不信任美國科技公司控制有害內容的能力。

然而，NetBlocks執行長托克（Alp Toker）根據歷史經驗指出，遭遇攻擊後祭出的這類封鎖措施往往無效，反而「創造易遭他方利用的資訊真空」，因為有心人即使沒有社群媒體也能作亂，官方此舉「徒增恐懼感並導致恐慌」，也不利民眾與親友聯繫。

供各國部落客和公民記者發表作品的國際性網站「全球之聲」（Global Voices）執行長西格爾（Ivan Sigal）則表示，「幾年前我們還在用這些平台來幫助彼此」，現在卻視為威脅，問題在於缺乏信任感，才讓審查機制由各方力批的對象，轉變成自保免於威脅的「必要責任」。

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