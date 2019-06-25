駭客猛攻各國電信公司 資安報告指出與中國有關

2019-06-25 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國資安公司Cyber​​eason的一項調查指出，一項有計畫性的駭客攻擊已經入侵了十幾家全球各地的電信公司，暗地收集大量的個人資料及企業數據，這波駭客攻擊，被指出與之前中國發動的網路攻擊有關聯。

根據《路透社》報導，資安公司Cyber​​eason的調查人員表示，駭客已經入侵30多個國家的電信公司，範圍橫跨歐、亞、非各大洲，攻擊目的是在收集政府、執法機關及政治相關人員的個人資訊。

前任以色列軍事情報單位Unit 8200指揮官，目前擔任Cyber​​eason首席執行官迪夫（Lior Div）表示，「這種複雜的駭客攻擊，不是一個犯罪集團能夠發起的，而是一個有政府力量的組織」。帝夫表示，他們的團隊在過去9個月，發現到一些被駭客攻擊的公司，內部系統被駭客入侵，大量資料被偷竊。

報告也指出，駭客使用的入侵工具以前曾被一個名為APT10的中國組織使用，兩者有高度的相關性。美國於去年12月起訴兩名APT10成員，並與其他西方國家一起譴責該組織攻擊全球科技公司，竊取知識產權。

Cyber​​eason拒絕透露受影響公司的名稱，但熟悉中國駭客的人士表示，北京把矛頭放在西歐的電信公司。西方國家已經呼籲北京停止網路攻擊，並警告中國駭客破壞了公司和政府機構的系統，竊取有價值的商業機密和個人數據。

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