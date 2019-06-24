反送中》網友發「馬拉松式請願」 26日到各國領事館遞信

2019-06-24 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕反送中示威仍繼續延燒，今天有香港學生在網路上發起「接放工」行動，試圖以「不合作運動」癱瘓政府部門的運作。另有網友計劃在26日，也就是G20峰會前，發起「馬拉松式請願」，向各國駐港領事館遞信請願，希望各國能向中國國家主席習近平施壓。

根據《立場新聞》報導，有網友發起「626領事館請願行動」，呼籲市民於26日早上9點到中環遮打花園集合請願。網友已完成草擬請願信，並翻譯成日、韓、德、法、西等多國語言。

請願信內容主要是陳述《逃犯條例》修訂的爭議，以及香港民主自由被中國打壓的現況。發起人希望各國能在G20峰會向中國施壓，維護香港自治、自由的經商環境，同時也保障各國國民在香港經商及生活的權益。

聲明指出，26日遊行會分成2條路線，第一批前往灣仔一帶的各國領事館，包括義大利和澳洲等國，以印尼領事館作為終點；另一批則前往中環一帶的各國領事館，包括日本、德國和加拿大等國，終點為印度領事館。

群組呼籲民眾穿著黑衣，步行至各國領事館，以靜默方式表達抗爭。行動預計會有數百人參與，稍後也會通知警方。請願結束後，民眾可稍作休息，準備參加民陣晚上在愛丁堡廣場發起的集會。

美國總統川普已經表態，會在G20峰會上跟習近平談談香港問題。不過今天中國外交部助理部長張軍在記者會上表示，中國不會允許G20峰會中討論香港問題。

「626領事館請願行動」發起人認為，這正好證明了中國避談香港問題，香港人更應該趁此機會迫使習近平檢討現在對香港的政策爭議。

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