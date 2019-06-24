G20川習會 中國揚言：不允許討論香港問題

2019-06-24 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾反對香港政府修訂《逃犯條例》，連續兩場逾百萬人抗議遊行，迫使香港政府宣布無限期暫緩條例。正卡著中美貿易僵局，美國總統川普已經表態，將在G20峰會上跟中國領導人習近平談談香港問題，不過，今日（24日）上午，中國外交部助理部長張軍在記者會上表示，中國不會允許G20峰會中討論到香港問題。

綜合外媒報導，張軍表態支持香港政府提出的一系列舉措，重申支持港府修法態度，並強調，《逃犯條例》是為了彌補法律制度的缺陷。

張軍在回答記者有關G20川習會是否包括香港問題時表示，G20峰會是國際經濟合作論壇，重點是全球貿易、金融，香港不會是個議題，並強調，中國不允許在G20討論香港問題，香港是中國的特別行政區，純屬中國事務，不論任何場合、用任何形成，中國不允許任何國家及任何人干涉中國內政。

G20峰會將於28日到29日在大阪舉行，外界預測美中兩國將於G20峰會間，將圍繞著貿易戰等議題角力，日前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在接受《週日福斯新聞》採訪時表示，川普總統一定會向習近平提及香港人權問題。外界預期在G20期間，川普會藉由香港問題向習近平施壓，逼迫中國在協議中讓步。

在美中貿易角力中，香港問題被含括在內，是否影響到香港獨立關稅區，進而影響香港在國際金融中心的地位，也是這次G20峰會所關注的焦點之一。

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