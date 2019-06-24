港府民望調查項目全慘跌 信任北京的港人跌到17％

2019-06-24 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕近期百萬港人上街反對修訂《逃犯條例》，不過，香港政府對於港人的訴求卻未有回應。據「中大香港亞太研究所」今日公布的〈2019年6月份特區政府及特首民望意見調查結果〉顯示，與5月相比，港人在北京政府、香港政府、特首林鄭月娥、三位司長的滿意度都大幅下降，且多項評分跌至林鄭上任後的新低點。

綜合香港媒體報導，中文大學香港亞太研究所在6月17至20日進行電話訪問調查，共訪問了732位18歲以上的市民，調查報告在今天公佈。

在北京政府的信任度方面，調查結果顯示：「不信任」佔54.7%，比5月份增加13.6個百分點；「信任」佔17.4%，比5月份減少4.2個百分點；至於「普通／一半半」佔24.2%，較5月份減少4.9個百分點。與去年同期相較，據本次調查結果顯示，「不信任」的百分比創下一年以來的新高。

對港府不信任及不滿意度 創林鄭上任新高

對香港政府的信任度方面，調查結果顯示：「不信任」佔48.9%，比5月份增加18.8個百分點；「信任」佔22.1%，比5月份減少2.8個百分點；至於「普通／一半半」佔26.9%，較5月份減少13.6個百分點。此次調查顯示，對香港政府的不信任度創下新高。

在香港政府的滿意度方面，「不滿意」佔60.4%，較上月上升19.9個百分點；「滿意」佔18.4%，較上月減少4.2個百分點；「普通／一半半」的則佔19.8%。港媒報導指出，此次「不滿意」的比例創下林鄭月娥上任新高。

林鄭月娥整體表現僅37.5分

在林鄭月娥整體表現評分上，受訪市民在滿分100分的量表中給出37.5分，與5月份的評分相較起來，大幅下跌10.6分，同時也創下林鄭月娥上任後的新低。

對於律政司司長鄭若驊、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波的表現評分都呈現下跌趨勢，且3名司長的評分都創下上任後新低。

〈中大香港亞太研究所－2019年6月份特區政府及特首民望意見調查結果〉

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