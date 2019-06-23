曾聲援香港佔中 中國異議人士出獄未滿2個月再度入獄

2019-06-23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士王默曾因聲援2014年香港佔中運動，遭判刑4年半；王默雖於今年4月出獄，然而1個多月後又被逮捕，王默的父親22日證實，已收到中國當局的逮捕通知書。

綜合媒體報導，王默曾聲援數起的抗議活動，2014年10月3日因為在廣州市多處高舉橫幅，支持香港「爭取香港行政長官真正民主普選」的佔中活動，遭警方以《尋釁滋事罪》拘留。廣州市檢察院之後改以《煽動顛覆國家政權罪》判其有期徒刑4年半。

王默在今年4月2日出獄後，被國保直接送回江蘇淮安，王曾被約談，遭警告被「剝奪的政治權利」中包括「言論自由」，因此「不要在網上亂說話」，若接受外媒的電話採訪，隨時都會被捕。王默5月14日因參與為廣西維權律師陳家鴻舉辦的募捐活動，再次被以《尋釁滋事罪》遭刑事拘留。

王默的父親表示，22日收到逮捕通知書，王默被羈押於淮安區看守所；王默的律師彭永和曾指出，10日與王默會面時，王透露自己在獄中被毆打，隨後會面被看守所人員強制中斷，彭永和想向檢察官投訴，但他在看守所外被不明人士攻擊。

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