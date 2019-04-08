按讚也出事！律師推特按讚被中國通報違法：侮辱黨和領導

2019-04-08 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路言論審查日趨緊縮，今中國異議人士李蔚在美國推特上發出一份「司法局通報書」，內容為指控中國浙江省兩名律師違反執業規範，原因是在推特上按讚「侮辱黨和國家領導人」，以及訂閱中國流亡富商郭文貴的「郭媒體」。

據李蔚所貼通報書稱，中國浙江康恆律師事務所的律師竺修遠，雖無直接發布「侮辱黨和國家領導人」有害訊息之事實，但對相關言論點了讚（Like）。

至於另一位海翔律師事務所的律師平易，雖未直接使用反中軟體，但被中國官方發現註冊中國流亡富商郭文貴的「郭媒體」。

中國海寧司法局表示，此二者雖沒有直接發布「有害言論」，但仍違反中國「律師執業行為規範」第3條：「應將擁護中國共產黨領導、擁護社會主義法治作為從業基本要求。」

據郭文貴的「郭媒體」網站自稱，註冊該網站的人數達750萬。而先前美國科技公司統計，中國網友使用「翻牆軟體」（代理伺服器，VPN）註冊推特並頻繁使用的用戶可能高達3500萬人。針對此事件，有中國網友留言警告，未來在推特按讚及註冊「郭媒體」的恐遭中共逮捕、整肅，然而該通報並未提及對兩名律師的懲處。

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