美國大讚台灣展現「領導力」 邀請參加部長級會議

2019-06-22 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院21日公布2018年國際宗教自由報告，國務卿龐皮歐譴責中國政府迫害宗教的行為，另外他也特別提到台灣，讚揚台灣在宗教自由上展現「領導力」。美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克也說，台灣在宗教自由方面做得非常出色，希望台灣今年也能參加美國舉辦的「促進宗教自由」部長級會議。

綜合媒體報導，龐皮歐21日在記者會上表示，中國政府對許多宗教信仰嚴重迫害，包含法輪功學員、基督徒和藏傳佛教徒等都是常態。龐皮歐說，「自中共成立以來，中共對所有宗教信仰都表現出極端的敵意，中共要求把它獨尊為神。」

龐皮歐指出，「我有機會在這裡見到一些維吾爾族人，但不幸的是，大多數中國維吾爾族人都沒有機會講述他們的故事。這就是為什麼，為了記錄新疆令人震驚的對宗教自由的侵犯，我們在今年的中國報告中增加了一個特別章節。歷史不會對這些侵權行為保持沉默，但需要像我們這樣的自由之聲把它記錄下來。」

龐皮歐表示，國務院去年舉辦首次「促進宗教自由」的部長級會議，今年將有千人參加會議，他也將會出席。另外，龐皮歐說，去年會議結束後，相關工作仍未停止，阿拉伯聯合大公國和台灣都發揮「領導力」，舉辦了後續會議。台灣駐美代表高碩泰去年7月參加了美國首屆「促進宗教自由」的部長級會議。

美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）也在記者會上說，去年台灣參加了部長級會議，今年美國希望台灣也能參加，他先前參加了台灣舉行的宗教自由峰會，台灣在宗教自由方面做得非常出色，今年也歡迎台灣參加美國舉辦的「促進宗教自由」部長級會議。

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