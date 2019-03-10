週一抵台 美國國際宗教大使：「這場仗」中國打不贏

2019-03-10 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院6日發布聲明指出，國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），6日至13日出訪香港與台灣；布朗貝克8日在香港發表演說，對於中國當局迫害宗教的行為，他直言「這是一場中國打不贏的戰爭」。

根據《自由亞洲電台》報導，布朗貝克再演講中說，「我確實想知道一些基本的問題，為什麼中國共產黨要害怕有信仰的人民」？他說，無論是打壓奉持「聖經」的民眾，或是不准孩童名字取為「穆罕默德」，甚至禁止西藏選出宗教領袖，「這是他們超過一千年的傳統欸」，中國政府正在與人民信仰開戰，但絕對打不贏。

布朗貝克提到，中國具有令人印象深刻的文化，對人類文明貢獻良多，但許多擁有信仰的民眾竟然在中國遭受苦難，「我在演說中提及許多美國關注中國宗教自由的問題，這是出於痛惜，不是憤怒」，目前在中國實現宗教自由的地區僅限於香港，呼籲當局盡快改善。

布朗貝克補充，「越擁有宗教自由，對經濟增長、國家安全越有幫助」。布朗貝克將在明（11）日出席2019年區域宗教自由論壇，就「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」發表主題演講；此論壇將聚集政府官員、民間社會代表、專家等人與會，討論如何改善區域宗教自由氛圍。

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