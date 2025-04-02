違反停火？以色列再空襲貝魯特 真主黨官員父子殞命

以軍1日再度空襲貝魯特南部郊區，造成4人死亡，其中1人是黎巴嫩真主黨官員。（法新社）

2025/04/02 09:42

首次上稿 08:39

更新時間 09:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列北部地區近期受到來自黎巴嫩的炮火攻擊，為做出反制，以色列派遣戰機空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），以軍1日再度空襲貝魯特南部郊區，造成4人死亡，其中1人是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）官員，黎巴嫩政府對此譴責以色列政府違反停火協議。

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根據《路透》報導，以色列軍方表示，這名真主黨官員名叫畢德爾（Hassan Bdeir），同時他也是伊朗聖城軍的成員之一，畢德爾曾協助巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）策劃對以色列平民的恐怖攻擊。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，畢德爾對以色列構成「真實而直接的威脅」，以色列期望黎巴嫩能夠採取行動，剷除在其境內針對以色列的恐怖組織。

針對畢德爾死於以軍空襲，真主黨也證實，畢德爾和他的兒子都被以軍殺害，畢德爾的兒子也是真主黨成員。黎巴嫩衛生部門指出，以軍這起攻擊事件造成4人死亡，另有7人受傷。此次襲擊也是以色列在5天內二度空襲貝魯特。

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