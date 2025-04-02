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    今回溫轉晴 局部地區早晚仍須留意10度以下低溫

    氣象專家指出，今日各地轉晴朗穩定，白天氣溫也將明顯回升，但受大陸冷氣團及「輻射冷卻」影響，明晨部分平地仍可能出現10度以下低溫。（資料照）

    氣象專家指出，今日各地轉晴朗穩定，白天氣溫也將明顯回升，但受大陸冷氣團及「輻射冷卻」影響，明晨部分平地仍可能出現10度以下低溫。（資料照）

    2025/04/02 08:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團持續影響，今晨各地仍冷，不過由於環境水氣逐漸減少，氣象專家指出，今日各地轉晴朗穩定，白天氣溫也將明顯回升，但受大陸冷氣團及「輻射冷卻」影響，明晨部分平地仍可能出現10度以下低溫。而在清明連假頭2天各地晴時多雲，後兩天及下週一則是會有華南雲系東移，各地雲量逐日增多，局部山區偶有微量飄雨的機率。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起環境水氣逐漸減少，僅中南部山區及東半部地區有局部短暫陣小雨機會，其它地區則為多雲到晴的穩定天氣。

    不過在氣溫方面，因持續受大陸冷氣團影響，各地早晚天氣仍屬寒冷；甚至，北部及東北部的白天也還是乾涼冷型態。預測中部以北及花蓮以北地區的低溫在12至14度之間，其它地區低溫也在14至16度，且在竹、苗及新北空曠地區，仍可能出現局部10度左右或以下低溫的機率。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地轉晴朗穩定，花東偶有局部短暫雨的機率。今日白天氣溫明顯回升、北舒適南微熱，但早晚仍偏冷。受「輻射冷卻」影響，明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫。

    吳德榮指出，清明連假頭2天（明日、週五）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北部高溫上看26至27度，南部高溫達30度以上，呈現北舒適南微熱，清晨微冷的天氣型態。

    至於清明連假末2天（週六、日）及下週一有華南雲系東移，各地雲量逐日增多。其中週六大多為穩定的中層雲，局部山區偶有微量飄雨的機率。週日、下週一雲層略增厚，各地雲量多、局部山區飄雨的機率提高，但影響仍很輕微。

    吳德榮也提到，下週二至週五將有短波伴雷雨盛行，又進入晴雨快速更迭、易起霧的春天型態。

    「林老師氣象站」發文指出，今日起環境水氣逐漸減少，僅中南部山區及東半部地區有局部短暫陣小雨機會，其它地區則為多雲到晴的穩定天氣。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，今日起環境水氣逐漸減少，僅中南部山區及東半部地區有局部短暫陣小雨機會，其它地區則為多雲到晴的穩定天氣。（圖擷自臉書）

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