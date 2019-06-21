「死線」已過林鄭不回應！港人發起圍攻 香港政總停開

2019-06-21 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」又有新行動！由於港府在昨日下午5時前未回應徹底撤回修法等四大訴求，香港6所大專學生會與民間組織號召抗爭升級，今天上午起齊聚港府總部、立法會及禮賓府等機關，並且呼籲市民發起不合作運動，政府總部提高警戒，今日關閉不開放。今早身穿黑衣的年輕人陸續在金鐘集結，大多前往立法會示威區，氣氛暫時平靜。

綜合媒體報導，香港6所大專學生會與香港學生組織「香港專上學生聯會」（簡稱「學聯」）等團體定出「死線」，要求港府20日下午5時前回應徹底撤回修法等四大訴求。四大訴求包括：撤回「逃犯條例」修訂、收回對12日抗議活動的「暴動」認定、撤銷相關所有控罪、追究警隊濫權。若港府持續無視，學生團體號召市民21日上午7時起齊聚港府總部外圍，以及響應阻塞地鐵等不合作運動，但直到期限，林鄭月娥和港府均回應。

香港學聯昨晚發出聲明，指「限期已至，港共政權依舊視我等訴求如無物。因此大專學界正式宣佈行動升級。大專學界將於明早發起不合作運動，包圍政總，和平表達訴求，並呼籲各位同聲響應。」

學聯今早再度發文表示，縱然政總關閉，但不合作運動仍會繼續，香港人伺機而動，隨機應變，呼籲各界到達金鐘，「從現在開始，港共政權必須正面回應香港市民。」

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