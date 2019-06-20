反送中》警服上沒編號？香港保安局辯：沒位置放

2019-06-20 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港修訂《逃犯條例》引來百萬市民上街抗議，爆發警民流血衝突。香港保安局局長李家超昨（20）天出席立法會質詢，面對「警員執勤沒展示編號，有隱藏身分之嫌」，李辯稱是因為「制服沒位置展示編號」，至於「槍瞄手無寸鐵的示威者頭部，是否過度使用武力」的問題，他說使用槍械時應瞄向身體最大部分，但當時「所有人都在移動」。

綜合外媒報導，6月12日衝突當天，警隊「速龍小隊」出勤時，制服上沒標示警員編號，示威者無從投訴。保安局局長李家超宣稱速龍的「特別保護工作服」根據行動、戰術需要而設計，沒有位置展示警員編號，「警方明白公眾的關注，會在這方面做出檢視。」

但港媒認為，李家超根本在「鬼扯」。《立場新聞》指出，根據他們當天拍的照片，速龍小隊制服胸口處有「官階識別」，督察級人員更把「速龍」圖樣徽章扣上頭盔，保安局竟稱沒空間標編號；且據多家媒體過往新聞照片，包括2016年反釋法遊行、2014年雨傘運動，速龍制服上都有帶編號。

有議員質疑，當日警方朝民眾頭部、眼部開槍，未以最低程度武力達到驅散目的，恐違反警方通例。李家超回應，當天有示威者暴力衝擊防線，因此警方採取適當武力確保現場安全，且據「警方指引」，槍械應該瞄向「身體最大部分」，但當時情況混亂，所有人都在移動，強調收到投訴後會公平公正調查。

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