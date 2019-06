2019-06-21 00:13

〔即時新聞/綜合報導〕香港特首林鄭月娥12日在《無線電視》專訪節目中,解釋港府審訂「逃犯條例」的原因與評論反送中抗爭,還語帶哽咽外加落淚,這段畫面被放上知名成人網站「PornHub」,好評程度達93%。

香港特首林鄭月娥在專訪節目中指出,「我跟所有香港人一起成長,我對於這個地方的愛,令我作出不少個人犧牲」,她表示,「你知道我家裏有一位不理政事,甚至不理世事的老公林(兆波)先生」,丈夫說,「妳怎可能賣港呢?但是妳真是有問題,妳做了行政長官以後,就賣了個身給香港。」

這段影片在本月13日被放上知名成人網站「PornHub」,標題為「OldBitch was fucked by hk people and cry」,翻做「老賤人被香港人X和哭出來」,影片播映至21日午夜零時,已有1萬3643人觀看,並有93%網友給予這段影片正面評價。

