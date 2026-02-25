為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北港街頭最美風景！女高中生為失智翁穿褲穿鞋 網友讚：天使化身

    2026/02/25 21:01 記者黃淑莉／雲林報導
    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads，已獲授權）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads，已獲授權）

    有民眾今（25）日下午4、5點行經北港時，目睹有個疑似失智男子褲子掉了不自覺，連鞋子都掉了，此時一名穿著學校制服的女同學停下腳踏車上前幫忙穿好褲子。網友「ada_330627」將影片PO上Threads，3小時就吸引約90萬次瀏覽、超過4萬人按讚，許多人留言讚賞女學生根本是天使的化身、勇敢好棒，甚至有人主動要提供獎學金給她。

    逾4萬人按讚 求學校表揚善行

    影片中一名穿著紅色衣服的男子，長褲掉了，鞋子也掉落，女學生戴著安全帽、背書包上前扶住男子，並協助他把長褲穿好，接著又撿起鞋子蹲下來要幫男子穿好鞋，男子重心不穩往後退了幾步，女同學再把鞋子拿上前給他。

    該影片迅速被分享出去，引起熱議，PO文網友「ada_330627」留言說，事發第一時間腦海浮現不是別的，而是希望哪天自己的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人。

    其他網友留言，「妹妹敢上前幫忙、不怕髒，太讚，好值得鼓勵」、「這種事情一定要讓妹妹家人、學校老師、全世界都知道」、「看到眼淚都快流下來」，還有許多人留言說要包紅包、提供獎學金。

    巨人高中校長：老師都誇她勇敢

    網友根據女學生制服認出是巨人高中學生，校長林山章受訪證實，該名女學生是學校3年級吳姓同學，平日在學校就熱心助人，同學有事她都會主動幫忙，影片拍攝時間是學校放學時間、地點在學校附近的北港文仁路。

    林山章說，下午有學生家長傳Threads的連結到學校群組，許多老師看到對女同學的善舉都很佩服，認為她很勇敢，也開心學校教育成功，學校明天將公開表揚她的善舉。

    在 Threads 查看

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播