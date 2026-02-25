北港街頭最美風景！女高中生為失智翁穿褲穿鞋 網友讚：天使化身

網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads，已獲授權）

有民眾今（25）日下午4、5點行經北港時，目睹有個疑似失智男子褲子掉了不自覺，連鞋子都掉了，此時一名穿著學校制服的女同學停下腳踏車上前幫忙穿好褲子。網友「ada_330627」將影片PO上Threads，3小時就吸引約90萬次瀏覽、超過4萬人按讚，許多人留言讚賞女學生根本是天使的化身、勇敢好棒，甚至有人主動要提供獎學金給她。

逾4萬人按讚 求學校表揚善行

影片中一名穿著紅色衣服的男子，長褲掉了，鞋子也掉落，女學生戴著安全帽、背書包上前扶住男子，並協助他把長褲穿好，接著又撿起鞋子蹲下來要幫男子穿好鞋，男子重心不穩往後退了幾步，女同學再把鞋子拿上前給他。

請繼續往下閱讀...

該影片迅速被分享出去，引起熱議，PO文網友「ada_330627」留言說，事發第一時間腦海浮現不是別的，而是希望哪天自己的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人。

其他網友留言，「妹妹敢上前幫忙、不怕髒，太讚，好值得鼓勵」、「這種事情一定要讓妹妹家人、學校老師、全世界都知道」、「看到眼淚都快流下來」，還有許多人留言說要包紅包、提供獎學金。

巨人高中校長：老師都誇她勇敢

網友根據女學生制服認出是巨人高中學生，校長林山章受訪證實，該名女學生是學校3年級吳姓同學，平日在學校就熱心助人，同學有事她都會主動幫忙，影片拍攝時間是學校放學時間、地點在學校附近的北港文仁路。

林山章說，下午有學生家長傳Threads的連結到學校群組，許多老師看到對女同學的善舉都很佩服，認為她很勇敢，也開心學校教育成功，學校明天將公開表揚她的善舉。

網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

網友「ada_330627」在Threads上PO出女學生熱心善舉引影引起網友熱議及分享。（擷取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法