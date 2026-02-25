台中傳產「隱形冠軍」產學媒合 金手獎企業與8大學簽MOU

金手獎得獎廠商協進會與8所大學簽署MOU，搭建產學媒合橋樑，為在地企業注入新血。（記者蔡淑媛攝）

為解決大台中地區傳統產業與「隱形冠軍」面臨的人才斷層危機，台中市工商發展投資策進會與台中市金手獎得獎廠商協進會今晚正式與中興大學、中山醫大、逢甲、東海等8所大學簽署產學合作意向書（MOU），搭建產學媒合橋樑，為在地企業注入新血，更獲教育部技職司發函祝賀與高度肯定，期許此模式能成為全台產學合作的經典模範。

本次合作學校包括中興大學、東海大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、國立勤益科技大學、逢甲大學、中山醫學大學及修平科技大學，透過跨校整合研發能量與產業實務資源，建立更緊密的產學合作機制，推動智慧製造、AI應用及ESG永續發展等關鍵議題，為台灣產業升級注入新動能。

台中市為全國精密機械與智慧製造重鎮，長期累積雄厚產業基礎，金手獎得獎企業兼具技術實力與創新能力，本次簽署MOU將從3大面向共同推動合作，包括深化產官學研資源整合，加速技術研發與落地應用；二是強化人才培育與實務接軌，縮短學用落差；三是推動AI與ESG導入，提升企業永續競爭力。

台中市工策會總幹事陳學聖表示，台中市的傳統產業孕育出許多享譽國際的「隱形冠軍」，然而，業界長期面臨接班人才難尋、學校亦缺乏合適廠商供學生實作的雙重困境。

尤其台中產業多以百人規模的工具機與傳統機械為主，面對AI世代來臨以及全球關稅、匯率等挑戰，急需學界成為最強後盾，透過此次MOU的簽署，企業能引進學校的教授與學子帶來的前瞻技術與年輕思維，學界也能獲得優質的實務場域，創造雙方互利雙贏，讓台中的隱形冠軍能一棒接一棒，持續站穩世界第一的腳步。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成指出，隨著景氣回溫「春燕歸來」，製造業面臨嚴峻的人才競爭，簽約儀式不僅象徵資源整合與深化交流，透過學界研發能量、人才培育與技術支援，協助會員企業提升競爭力與創新能力，合作不僅限於實習與就業媒合，更著重於產學共創與AI技術的實際落地應用。

金手獎協進會南區召集人莊忠益也說，面對半導體產業的強勢吸力，傳統製造業更需要優秀人才回流，協助推動智慧機械與機器設備升級，用以承接醫療、軍工及設計等多元領域的訂單，產學合作不僅止於短期的職場體驗，更將推動學生深入企業進行為期半年的國際行銷與實習計畫，讓學子直接與職場接軌，學習如何將「設計導入製造」，進而優化生產流程並創造更高利潤。

陳學聖補充說，未來計畫將產學合作版圖向北、南部學校延伸，跨出中部、擴及全國，全面提升台中產業的升級動能與國際競爭優勢。

台中市工策會總幹事陳學聖（中）表示，台中市傳統產業孕育出許多享譽國際的「隱形冠軍」，然而，業界長期面臨接班人才難尋、學校亦缺乏合適廠商供學生實作的雙重困境。（記者蔡淑媛攝）

金手獎得獎廠商協進會與8所大學簽署MOU，為台中隱形冠軍企業建立緊密產學合作機制，為台灣傳產升級注入新動能。（記者蔡淑媛攝）

