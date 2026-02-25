為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    龍真的存在過？ 撒哈拉沙漠挖出新物種化石 重建影像讓專家驚呆

    2026/02/25 19:15 即時新聞／綜合報導
    出土的「地獄蒼鷺」頭骨化石。（圖翻攝自芝加哥大學官網）

    出土的「地獄蒼鷺」頭骨化石。（圖翻攝自芝加哥大學官網）

    太震撼了！一種生活在約9500萬年前、外形酷似神話巨龍的全新物種，近日在撒哈拉沙漠（Sahara Desert）被發現，掀起考古學界關注，出土的化石照曝光後，大批網友驚呼「神話中的龍真的存在過！」

    綜合外媒報導，芝加哥大學（University of Chicago）古生物學教授塞裏諾（Paul Sereno）率領的考古研究團隊，近日在非洲撒哈拉沙漠化石遺址「Jenguebi」挖出一塊完整的化石頭骨，大小幾乎與一名成年人相當，擁有細長如爬行動物般的下顎，佈滿如人類手掌般大小的尖銳牙齒，前端口鼻部隆起，外形類似鱷魚。令人感到驚奇的是，牠的雙眼上方長有一根巨大的彎曲角狀骨突，頭部後方還有突出的尖刺，整體外觀宛若世界各地古老傳說都會出現的飛龍。

    Jenguebi最早於1950年代由一組法國的地質學家團隊偶然發現，但後來因為地處極度偏遠的沙海，遠離任何聯外道路，被塵封了超過70年。塞裏諾教授是在一位當地引路人的幫助下，順利重返該遺址，但一度苦無成果，就在團隊決定撤離之際，突然就挖掘出這塊頭骨。經過分析後，團隊確認該頭骨屬於棘龍屬（Spinosaurus）新物種，塞裏諾回憶道：「當全隊擠在一塊看見重建影像時，那一刻大家都驚呆了！」

    塞裏諾團隊將之命名為「Spinosaurus mirabilis」，意謂「令人驚嘆的棘龍」，又給牠取了個「地獄蒼鷺」（hell heron）的綽號。依據重建影像和化石推斷，這種生活在9500萬年前白堊紀的巨獸，體長約12公尺，可重達6公噸，且可能有高度適應水域生活的能力。

    新物種發現已發表在世界權威學術期刊《科學》（Science），棘龍屬約莫有10至17個不同物種，此次出土的化石代表最新確認的一種。與暴龍（T. rex）或異特龍（Allosaurus）等大型掠食者不同，這種疑似恐龍展現出極強的環境適應力，尤其擅長捕魚與水邊生活。

    出土化石曝光後，馬上引發恐龍迷和神話愛好者熱議，不少人驚呼這可能就是龍曾經存在的證據，也有人聲稱也許史前人類真的遇過這樣的生物，並記錄下來傳至後世，演變成大家所熟知的龍的形象；還有網友笑稱，「那絕對是一顆龍頭！」、「乾脆就承認那是龍吧！」

    「地獄蒼鷺」重建影像。（圖翻攝自Paul Sereno_IG）

    「地獄蒼鷺」重建影像。（圖翻攝自Paul Sereno_IG）

