    國際

    普廷強推核武現代化 澤倫斯基批俄羅斯已挑起「第三次世界大戰」

    2026/02/25 19:25 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷於2月23日「祖國保衛者日」發表強硬演說，強調發展「核武三位一體」是俄國國防的絕對優先任務，旨在確保戰略威懾與全球力量平衡。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷於2月23日「祖國保衛者日」發表強硬演說，強調發展「核武三位一體」是俄國國防的絕對優先任務，旨在確保戰略威懾與全球力量平衡。烏克蘭總統澤倫斯基隨即做出強力反擊，警告普廷入侵烏克蘭實則已挑起「第三次世界大戰」，呼籲國際社會切勿對俄國的核威脅與領土野心做出任何讓步。

    《福斯新聞》報導指出，普廷在演說中明確表示，由陸基飛彈、核動力潛艦及戰略轟炸機構成的「核武三位一體」，是俄羅斯國家安全的根本保障。普廷強調，俄方將持續根據俄烏戰爭的實戰經驗，全面加強陸、海軍建設，並加速研發具備高度機動性與全天候作戰能力的先進武器系統，以因應日益複雜的國際局勢。

    儘管美俄間最後一項核武管控條約《新削減戰略武器條約》（New START）已失效，俄羅斯官方對此表示，莫斯科仍將採取「負責」態度管理戰略核武庫，並暫時遵守先前設定的彈頭上限。然而，普廷在談話中展現出的擴軍決心，仍令國際社會擔憂全球將陷入新一輪的核軍備競賽陰影。

    針對普廷的擴軍宣言，澤倫斯基在接受《BBC》專訪時沉重指出，自四年前俄羅斯發動全面入侵以來，普廷就已開啟了世界大戰的序幕，其野心絕不會止步於烏克蘭領土。澤倫斯基形容烏克蘭目前是捍衛民主世界、抵禦極權擴張的最前哨，阻止俄軍占領是全球的共同勝利；他更警告，若此時妥協，俄軍僅需數年便能恢復元氣並發動規模更大的侵略行動。

