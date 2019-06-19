稱催淚彈是最低限度武力 港保安局長：警方一直容忍示威者

2019-06-19 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局長李家超今（19）日在立法會會議上，受到民主派議員區諾軒質詢，港警在12日「反送中」遊行時向示威者動用武力一事時回應，當日有示威者嚴重破壞公眾秩序，「（警方）別無選擇下，以必要和適當武力驅散人群」。

綜合媒體報導，區諾軒質疑港警在12日遊行中執法過當，動用武力，而李家超則稱「警方一直在容忍」。李家超表示，當天上午原本是和平集會，但後來有大批戴口罩民眾衝出馬路，阻塞交通，造成市民困擾，直至下午3時許，立法會外情況惡化，民眾不斷持磚頭、鐵枝、鐵馬和木板等暴力衝擊警方防線，嚴重破壞公眾秩序，警方在無選擇下以適當武力處理。

李家超認為，警方有責任保護公眾安全，會根據現場情況判斷使用武力與否，不過警方當時有既定指引，在別無他法下才使用警棍、布袋彈、催淚彈等「最低程度武力」，且攻擊前有口頭警告，而警隊亦受過嚴格訓練，以安全有效運用不同程度武力，例如使用槍械時，會瞄向身體最大部份，以有效制止不法行為。

李家超重申，當天遊行人數眾多，有警員也受到暴力襲擊，在如此困難、混亂和高壓的情況下，警方可能對任何人造成傷害，這是不可抹滅的事實，但當局仍要全面審視現場情況，才能對警方作出公平公正的判斷。

而面對下台負責聲浪，李家超僅表示，特首林鄭月娥昨日以就政府不足引起的矛盾道歉了，自己身為團隊之一，亦對所引起的社會矛盾及紛爭道歉。

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