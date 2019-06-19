反送中》從這些蛛絲馬跡 他疑：習近平收到假情報 誤判情勢

2019-06-19 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港連續兩週日累計逾300萬人《反送中》，抗爭規模之大，創香港歷史之最，香港特首林鄭月娥道歉不撤案、不下台的作法，無法平息民怨，甚至可能讓抗爭規模再擴大，而據專家的分析，林鄭背後有中南海的支持，但是，從一些蛛絲馬跡研判，中國領導人習近平可能是收到假情報，以致誤判香港情勢。

《大紀元》報導，從香港反送中抗爭到目前情況看來，林鄭月娥開始強硬，後一度軟化，但只是道歉又不下台、不撤案，再激新一波民怨，過程中有些許值得注意的地方。

這主要來自數據及主流民意的判讀，如香港遊行人數，民陣發出的是609百萬人、616逾200萬人，可是，香港警方提出的是24萬及33萬，兩者差距甚大，香港當局更宣稱握有近百萬實名網上連署支持送中的「民意」。

《大紀元》記者實測連署，只填名字、身份證前4碼後就跳過其他程序按送出，就連署成功，成為第909,370人；且在609百萬人大遊行、612流血衝突中，都發現中共派人混入打聽消息，有港媒報導是直接向北京上報，而不是向中聯報匯報。

李林一分析，顯然中南海是懷疑中聯辦的訊息，才會有派人混入隊伍打聽消息的動作，不過，習近平顯然並沒有確切的得到真實訊息，誤判香港情勢。

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