反送中》香港大專學界：明下午5時前政府須回應訴求 否則抗爭升級

2019-06-19 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港6所大專學生會今（19）日表示，對於政府處理《逃犯條例》修訂案的手法非常不滿，也不會接受特首林鄭月娥沒有誠意的道歉。要求政府在明日下午5點前回應大專學界提出的4大訴求，否則抗爭行動將會升級。

綜合香港媒體報導，香港中文大學、科技大學、城市大學、教育大學、演藝學院、恒生大學等6所大專院校的學生會，今天共同召開記者會。中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，對於特首昨天再度出面所給出的回應感到失望及憤怒，認為特首的道歉毫無誠意，不僅是打官腔，更是將責任通通推卸給警方。

蘇浚鋒指出，大專學界4大訴求包括撤回修例、撤回對12日金鐘衝突的暴動定性、追究警方12日當天濫用暴力、釋放且不起訴被捕的示威者。若政府無法在20日下午5點前回應此4項訴求，會呼籲市民於21日包圍政府總部，以和平方式表達訴求。

蘇浚鋒強調，不會鼓吹任何暴力行為，但若21日當天出現暴力行為，亦不譴責、不割蓆（指與暴力行為者切割）。同時，學界也會支持民間發起之不合作運動，例如癱瘓港鐵等。

而根據港媒《立場新聞》報導，多個「反送中」相關的通訊軟體群組已經廣泛傳播這些訴求，以及21日抗爭行動升級的消息。香港著名網路討論區「連登」（LIHKG）也出現名為「抗爭者致香港市民道歉聲明」的文章，呼籲一般市民盡量避免在20、21日前往金鐘政府總部一帶。

〈抗爭者致香港市民道歉聲明〉全文

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