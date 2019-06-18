太想要兒子！阿富汗許多少女「女扮男裝」討生活

2019-06-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗是個父權主義的國家，如果1個家庭中沒有男丁，會被視為「不完整」，因此不少女子女扮男裝「討生活」；13歲的卡里米（Mangal Karimy）接受媒體採訪時表示，她就是母親始終沒有誕下男孩，因此女扮男裝生活的其中1個例子。

據《CNN》報導，阿富汗社會普遍認為「女人無用」，不能賺錢養家、又不能獨立生活，阿富汗女孩被生下的那刻起，就面臨無數歧視。阿富汗有個傳統名為「Bacha Posh」，意即少女在青春期前，會「女扮男裝生活」。卡里米的母親生下7個女兒，卡里米就是被選為女扮男裝的女孩，她的父母表示，為卡里米偽裝成男孩後負起責任感到開心，例如家裡有客人來訪時，卡里米可以負責提供茶水和食物。

在阿富汗的達利語中，並沒有人稱代詞「他」和「她」，但卡里米表示，以英語來說，更喜歡把自己形容為「他」，把她視為男性身分，不過長大後還是想重回女生身分。且女扮男裝後，她便成為家中重要的經濟來源之一，每個月可以為家裡多增加6000阿富汗尼（約新台幣2334元）的收入。

另外，卡里米的父親表示，即使人們意識到眼前「男孩」女扮男裝，還是會喜歡她；有太多阿富汗家庭以此填補沒有男丁的遺憾，試圖藉此「擁有驕傲和榮譽感」。

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