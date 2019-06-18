珍珠奶茶魅力無法擋 竟成日本黑道吸金新管道

2019-06-18 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣珍珠奶茶走紅全世界，在日本也掀起熱潮，現在甚至還成為黑社會的吸金管道。一名在東京JR山手線某站經營珍珠奶茶店的黑道成員表示：「沒有什麼買賣比這個更好了。」

《zakzak新聞網》報導，該名黑道成員提到，販售珍珠奶茶不需技術，開業成本低，店鋪也只要5坪左右即可，由於不需要特別的調理技術，人手2名就行，即使開在市中心，連同租金和裝修費用，開業資金僅需200萬日元（約新台幣56萬）左右。

他指出，珍珠奶茶一杯原料成本約15日元，其中，珍珠是從中國進口，一杯珍珠成本約6日元。不過由於店鋪位於競爭激烈的地區，必須買品質較好的茶葉和牛奶，所以一杯成本約30至40日元（約新台幣8至11元），實際販售時一杯可到賣500日元（約新台幣144元），再配合相關銷售策略，每個月能賺入80至100萬日元（約新台幣23萬至29萬元）的利潤。

他說，一般餐飲店平均成本約為最終售價的3成，不過珍珠奶茶只占1成左右，大讚珍珠奶茶是「優等生」，賣起來相當划算。

報導指出，雖然經營珍珠奶茶店的黑道目前只有一小部分，不過在看到經營成果後，也引發許多組織幹部的興趣，也許未來會有更多「黑道系」珍珠奶茶店出現。

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