不是最佳時機！突訪北韓 傳習近平「一意孤行」

2019-06-18 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平將在週四（20日）、週五（21日）前往北韓進行國是訪問，這也是北韓領導人金正恩上台以來，習首次訪問平壤。《博聞社》官網今刊文直指習不聽中南海核心智囊和御用團隊勸阻，「一意孤行要突訪北韓」，並稱金正恩及夫人李雪主此次可謂「被迫」盛情款待老友。

報導指出，目前正值中美貿易戰、香港反送中示威期間，可理解習的心情，並指中南海知情者表示，然而突訪北韓「或許不是一個最佳的應對之策」，中國最高領導人去北韓國是訪問，向來「慎之又慎」，且習的首個任期內，團隊就曾「精心策劃」，但因種種原因未能成行；文中舉例，中南海核心智囊與御用團隊曾「特別設計」，習可在平昌冬奧出席開幕或閉幕式前後，造訪南、北韓展開國是訪問的「完美計畫」，可惜最終被習否決。

報導提到，中南海知情者指出，經過綜合評估後，中南海核心智囊和御用團隊認為，在這節骨眼上「並非習訪北韓的最佳時機」，但令人意外的是，「在或許全世界都明白當下這一敏感時間點的中方意圖時」，習再度拒絕團隊建議，「一意孤行要突訪北韓」；團隊也建議習的太太彭麗媛隨行國是訪問。

報導提及，金正恩與李雪主雖多次突訪北京，「但是這一次可謂『被迫』在平壤盛情款待『老朋友』。

不過，中國與北韓官媒昨天的說法，均為習近平前往北韓進行國是訪問，是應金正恩的邀請。

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