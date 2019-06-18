港府低估反送中 《華爾街日報》：讓中國政府陷入困境

2019-06-18 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中大遊行引起世界關注，是香港回歸中國以來，規模最大的集會行動，遊行期間還發生嚴重警民衝突。外媒報導指出，這條《逃犯條例》造成的影響是中國意料之外的，林鄭月娥低估了香港對中國政府的不信任程度。在激烈的中美貿易戰之際，這對中國經濟及中台關係造成更不利的影響。

根據《華爾街日報》報導，中國近日國際聲望下跌，其對新疆慕斯林的打壓引起國際社會抗議，一帶一路計畫被批評為「債務陷阱」，在中美貿易戰對決之際，中國更想展示強大、沉穩的形象。跨國中國諮詢公司總經理David Zweig表示，林鄭月娥願意放棄修法，說明中國政府並不希望發生這起衝突，此事也對中美貿易談判和對台關係造成不好的影響。

報導指出，香港長期是中西方貿易往來的重要陣地，此事發生嚴重阻礙中國以和平手段將香港完全統一的長期目標，還可能引發中國內地的類似抗議示威行動，影響將台灣納入中國的計畫。香港特首林鄭月娥與香港之間關係嚴重受損，中國政府也對她不放心，《逃犯條例》或許永遠不會被重新考慮。

據報導，林鄭月娥低估了香港人民及商業人士對中國的不信任程度，美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授Ho-fung Hung認為，中國還未找到一個能避免流血衝突限制香港自治的辦法。但牛津大學中國中心助理研究員George Magnus表示，因中國即將參加G20高峰會，中國不希望香港發生重大社會事件。「他們只是允許抗議人士占上點風，如果樂觀的認為這就是結局就太天真了。」

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