反送中》中國仍推一國兩制 學者：把台人當白癡

2019-06-18 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國「海峽論壇」16日在廈門舉行，台灣有在野黨人士、政論名嘴等人前往與會，而當天的香港，200萬+1人在街頭反送中遊行。對此，台師大教授范世平在臉書撰文，說當港人反送中時，中共仍對台灣推銷「一國兩制」，不是政治智商低到難以理解，要不就是把台灣人當白癡耍。

范世平在文中表示，汪洋在開幕式稱「祖國必須統一」，呼應習近平年初提出的「一國兩制，台灣方案」，汪所言統一即「一國兩制」，但諷刺的是，上週日港人再度上街反送中，呼籲林鄭月娥下台。

范世平在文中指出，當「一國兩制」在港「搖搖欲墜」，中共卻仍藉海峽論壇對台推銷「一國兩制」，「汪洋還要台灣人吞下香港『一國兩制』的苦果」，這不是中共政治智商「低到無法理解」，就是睜眼說瞎話，或把台人當「白癡」耍。

范世平在文中提到，中共很喜歡把「這種論壇」搞得像「大拜拜」般包山包海，若不解決最根本問題，「搞這麼多活動有什麼用？」另外，中方宣稱本屆海峽論壇反映兩岸青年需求，但范認為，若真要了解台灣青年想法，應把送中議題納入討論，「如果中共真的敢，那我還真是怕了」。

范世平在文中直言，台灣人也不是沒人支持「一國兩制」，或在海峽論壇「聲淚俱下」發表談話，「只能說這真是台灣人的悲哀，台灣人早就有人想當梁（林）鄭月娥了」。

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