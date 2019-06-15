NASA在火星發現神秘V形 網激動：星際艦隊到過的證據！

2019-06-15 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家暨太空總署（NASA）的火星探測軌道飛行器（MRO）12日在推特PO了一張火星地表的照片，上面有個奇怪的V形圖案。網友驚訝發現，這竟然和電影《星艦迷航記》中星際艦隊的標誌高度相似，網友紛紛激動留言：「他們真的來過了！」

根據《CBS NEWS》報導，4月22日，火星探測軌道飛行器（MRO）在火星上的沙丘拍攝了一張有著奇怪V字形狀的地表照片，於6月12日PO上推特。有網友立刻就發現這個V字圖案酷似影集《星艦迷航記》（Star Trek，又譯作《星際爭霸戰》）中，星際艦隊的標誌，在網路上引發熱烈討論。

有網友激動回應：「這是艦隊已經來過的證據！」、「他們真的來過！」，也有網友幽默留言：「星際艦隊就在舊金山！火星人最好不要打地球的主意！」、「然而，NASA仍然堅持這只是巧合。」

連在影集中扮演企業號星艦艦長詹姆士．T．寇克（James Tiberius Kirk）的威廉．薛特納（William Shatner）也跟風留言：「我們已經打敗星際大戰登陸火星了」。

拍攝這張照片的是來自亞利桑那大學（University of Arizona）的MRO HiRISE團隊，他們從2006年來，就一直致力於探測火星，拍攝火星地表的照片。MRO指出，這起初是一個巨大的新月形沙丘，風吹走了大部分的沙子，加上火山噴發後，又被熔岩影響，才意外形成這個形狀。

Caption Spotlight （12 Jun 2019）: Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt — HiRISE （NASA） （@HiRISE） 2019年6月12日

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? ???? We beat you! ???????????????? https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner （@WilliamShatner） 2019年6月13日

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