NASA在火星發現神秘V形 網激動：星際艦隊到過的證據！

2019-06-15 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家暨太空總署(NASA)的火星探測軌道飛行器(MRO)12日在推特PO了一張火星地表的照片,上面有個奇怪的V形圖案。網友驚訝發現,這竟然和電影《星艦迷航記》中星際艦隊的標誌高度相似,網友紛紛激動留言:「他們真的來過了!」

根據《CBS NEWS》報導,4月22日,火星探測軌道飛行器(MRO)在火星上的沙丘拍攝了一張有著奇怪V字形狀的地表照片,於6月12日PO上推特。有網友立刻就發現這個V字圖案酷似影集《星艦迷航記》(Star Trek,又譯作《星際爭霸戰》)中,星際艦隊的標誌,在網路上引發熱烈討論。

有網友激動回應:「這是艦隊已經來過的證據!」、「他們真的來過!」,也有網友幽默留言:「星際艦隊就在舊金山!火星人最好不要打地球的主意!」、「然而,NASA仍然堅持這只是巧合。」

連在影集中扮演企業號星艦艦長詹姆士.T.寇克(James Tiberius Kirk)的威廉.薛特納(William Shatner)也跟風留言:「我們已經打敗星際大戰登陸火星了」。

拍攝這張照片的是來自亞利桑那大學(University of Arizona)的MRO HiRISE團隊,他們從2006年來,就一直致力於探測火星,拍攝火星地表的照片。MRO指出,這起初是一個巨大的新月形沙丘,風吹走了大部分的沙子,加上火山噴發後,又被熔岩影響,才意外形成這個形狀。

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt