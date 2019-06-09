都是月亮惹的禍 川普批NASA反被笑

2019-06-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普七日批評美國航太總署（NASA）不該再談重返月球，應該改為鎖定更遠大的志業，包括探索火星等。但川普在提到火星時，卻語出驚人表示月球是火星的一部分，引發外界的嘲笑。

川普在搭乘空軍一號專機從歐洲返美途中推文指出，NASA不應該再談論登月，因為美國早在五十年前就登月了；NASA應該專注於目前正在從事的更遠大的事，包括火星（它的一部分是月球）、防禦與科學。川普此言明顯與其政府的政策不符。川普政府近日才推動要「竭盡所能」，在月球繞地球的軌道上建立一個太空前哨站做為登月中繼點，好讓太空人能在二○二四年以前、即比原定二○二八年更早，重返月球。

NASA署長布萊登斯坦稍後推文緩頰，稱川普只是重申NASA以月球為跳板、把人類送上火星的太空計畫；但美國網友看似並不接受這種說法，還翻出川普上月一則自相矛盾的推文打臉川普。川普在今年五月十三日曾推文表示，他所領導的美國政府正在讓NASA重拾往日榮景，「我們要重返月球，然後（去）火星」。

川普七日推文中最令人詫異之處，莫過於他把月球當成火星的一部分，並因此遭網友嘲諷天文學知識不足，虧說「很好，川普先是毀了美國，現在又把月球送給火星」。英國衛報駐紐約記者在報導該新聞時，特別標註是「從地球報導，紐約是地球的一部分」。

月球是火星的一部分？

目前並不清楚川普為何口出此言。火星已知有兩個衛星，月球則是地球的衛星。有人認為，川普只是推文沒有寫清楚，他的意思應該是，月球是NASA火星任務計畫的一部分。

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