NASA表彰非裔女性貢獻 用電影名稱將總部街道改名「關鍵少數」

2019-06-14 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳記電影《關鍵少數》（Hidden Figures）改編自3位非裔女性數學家在美國國家航空暨太空總署（NASA）任職期間，對於美國初期太空任務做出傑出貢獻的真實故事，而為表彰其付出，NASA把位於華府總部外的街道改名為「關鍵少數」（Hidden Figures Way）。

綜合外媒報導，1940至1960年代，NASA「水星計畫」成功讓美國首度將人類送進外太空，也連帶影響後續的登月行動，而其中凱薩琳．強生（Katherine Johnson）、朵蘿西．豐恩（Dorothy Vaughan）和瑪麗．傑克森（Mary Jackson）等3人可謂該計畫幕後功臣，功不可沒。

但儘管這3人成就非凡，但卻因為膚色、性別而在當時種族隔離時代，受到歧視，且連帶她們的故事也一直被埋沒，直到2016年電影上映後，才廣為人知。據悉她們當年在太空計劃中，身為NASA數十名非裔員工之一，卻被迫使用和白人不同的廁所，也被禁止進入白人常光顧的餐廳和學校。

報導也指出，NASA今年不僅要慶祝登月50週年，也宣布將在2024年重返月球，而這趟登月任務中，將安排女性太空人執行月球漫步。

美國傳記電影《關鍵少數》（Hidden Figures）改編自3位非裔女性數學家在美國國家航空暨太空總署（NASA）任職期間，對於美國初期太空任務做出傑出貢獻的真實故事，而為表彰其付出，NASA把位於華府總部外的街道改名為「關鍵少數」（Hidden Figures Way）。（翻攝自NASA官網）

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