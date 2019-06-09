太陽500年未解之謎 NASA探測器有望「撈」出答案

2019-06-09 23:44

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在地球上愈靠近熱源的地方溫度愈高，那為什麼太陽的大氣層反而比太陽表面的溫度還要高？據科學家估算，就連最外層的太陽大氣「日冕」，其溫度都比太陽表面還要高上數百倍；太陽表面約為絕對溫度6000K。

美國密西根大學太空天氣研究團隊4日刊登在權威期刊《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters，ApJL）的最新研究，揭露科學家將如何利用美國國家航太總署（NASA）去年發射升空的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）論證「日冕過熱」假說。

主導該研究的密西根大學太空天氣學教授、「帕克」任務首席研究員卡斯伯（Justin Kasper）表示：「再等兩年，我們就能揭曉這個每天在我們眼前發生、500年的未解之謎。」

研究指出，帕克探測器將完成人類首次「碰觸太陽」任務，透過一次比一次更接近太陽大氣層的運行，「撈取」太陽風與日冕並對其進行速度、溫度、密度的測量，了解導致太陽日冕過熱的機制，驗證「磁流體動力學震盪」是否存在。

磁流體動力學震盪理論認為「阿爾文波」（Alfven waves）可以加速帶電粒子，使得日冕上的帶電粒子在微觀中加速震盪，巨觀上溫度升高，而這種加速震盪甚至能使粒子脫離太陽重力的束縛，被拋向太空形成太陽風。

帕克太陽探測器是NASA首次以尚在人世的科學家為太空船命名，此舉彰顯出芝加哥大學名譽教授、天文物理學家尤金．帕克（Eugene Parker）的偉大貢獻；他在逾60年前首次指出「日冕」存在，提出「日冕過熱」理論假設。

帕克太陽探測器的觀測數據將有助於科學家更準確地預測與「日冕物質噴發」（coronal mass ejection，CME）有關的「太陽風暴」。太陽風暴可能干擾人造衛星運作，也可能造成地球電力網癱瘓。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法