太陽500年未解之謎 NASA探測器有望「撈」出答案
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最新研究揭露科學家將如何利用美國國家航太總署去年發射升空的帕克太陽探測器論證「日冕過熱」假說。圖為帕克探測器探日任務概念合成圖。（美聯社）

最新研究揭露科學家將如何利用美國國家航太總署去年發射升空的帕克太陽探測器論證「日冕過熱」假說。圖為帕克探測器探日任務概念合成圖。（美聯社）

2019-06-09 23:44

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在地球上愈靠近熱源的地方溫度愈高，那為什麼太陽的大氣層反而比太陽表面的溫度還要高？據科學家估算，就連最外層的太陽大氣「日冕」，其溫度都比太陽表面還要高上數百倍；太陽表面約為絕對溫度6000K。

美國密西根大學太空天氣研究團隊4日刊登在權威期刊《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters，ApJL）的最新研究，揭露科學家將如何利用美國國家航太總署（NASA）去年發射升空的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）論證「日冕過熱」假說。

主導該研究的密西根大學太空天氣學教授、「帕克」任務首席研究員卡斯伯（Justin Kasper）表示：「再等兩年，我們就能揭曉這個每天在我們眼前發生、500年的未解之謎。」

研究指出，帕克探測器將完成人類首次「碰觸太陽」任務，透過一次比一次更接近太陽大氣層的運行，「撈取」太陽風與日冕並對其進行速度、溫度、密度的測量，了解導致太陽日冕過熱的機制，驗證「磁流體動力學震盪」是否存在。

磁流體動力學震盪理論認為「阿爾文波」（Alfven waves）可以加速帶電粒子，使得日冕上的帶電粒子在微觀中加速震盪，巨觀上溫度升高，而這種加速震盪甚至能使粒子脫離太陽重力的束縛，被拋向太空形成太陽風。

帕克太陽探測器是NASA首次以尚在人世的科學家為太空船命名，此舉彰顯出芝加哥大學名譽教授、天文物理學家尤金．帕克（Eugene Parker）的偉大貢獻；他在逾60年前首次指出「日冕」存在，提出「日冕過熱」理論假設。

帕克太陽探測器的觀測數據將有助於科學家更準確地預測與「日冕物質噴發」（coronal mass ejection，CME）有關的「太陽風暴」。太陽風暴可能干擾人造衛星運作，也可能造成地球電力網癱瘓。

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