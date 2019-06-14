巴西最高法院裁定 將恐同定為犯罪

2019-06-14 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聯邦最高法院在週四（14日）將恐同入罪，對於巴西的LGBT社群而言，這是重要的一步。雖然巴西已經是同性婚姻合法化的國家之一，但對於LGBT社群而言，巴西仍充滿危險。

根據外媒《法新社》報導，巴西聯邦最高法院（STF）以8比3的票數，通過將同性戀恐懼、歧視等行為，視為類似種族歧視的犯罪，直到保守的國會未來可以通過反歧視的法案。依照現在種族歧視的刑責，恐同行為可能遭判1年到3年的有期刑期或課以罰金。

投下贊成票的Carmen Luzia大法官表示，「所有的偏見都是暴力，所有的歧視都是痛苦的原因，但我了解到，一些偏見會導致更多的痛苦。」據巴西NGO組織Grupo Gay de Bahia指出，巴西2017年有387起謀殺案與58起自殺案與恐同有關，案件數量比2016年還增加30%。

但反對的3名大法官認為，將恐同入罪是立法機關的職責，而一些國會議員亦感到不滿，認為STF剝奪國會的職責。但由於巴西是世界天主教教徒人數最多的國家，要推行反歧視的法案過程可能很艱難。

報導也指出，許多教徒也擔心將恐同入罪化可能影響宗教自由，但在STF的判決中提到，將恐同定為犯罪並不會限制宗教自由，只要教會不宣傳「仇恨言論」，因其性取向或性別認同，煽動歧視、敵意或暴力等行為，就不會介入教會活動。

日前，厄瓜多爾也將同性婚姻合法化，是繼巴西、阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭後，開放LGBT族群結婚的拉丁美洲國家。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法