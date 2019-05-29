彩虹跨入中國！兩岸同婚有譜 海基會證實已有2案申請

2019-05-29 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法通過後，海基會今（29）日證實，兩岸同志在台結婚的管理措施，主管機關還在檢視、調整，但中國同志可先持單身證明，到特定縣市辦理註記，目前已有2起申請單身證明的案例。

陸委會日前表示，兩岸同性伴侶適用「兩岸人民關係條例」，可以在台灣結婚，各部會將盡速進行跨部會協商，完成配套的行政管理措施。

中國民眾來台所持的單身證明，經過海基會驗證時，原會被註記「不得作為結婚用途」，但同婚專法24日上路後，海基會取消該標示，以適用兩岸同婚登記。

海基會發言人管安露今天指出，主管機關相關措施雖然還在調整階段，但現下中國同性伴侶可持單身證明，和台灣同性伴侶到已開放「同性伴侶註記」且設籍限制只限其中一方的縣市，辦理註記，例如台北、新北、宜蘭、桃園、台中、彰化、台南等。

管安露也證實，目前有2個案到海基會申請單身證明驗證，準備在台登記結婚時用上。

據本報報導，台灣、中國同志若要締結婚姻，按照「兩岸人民關係條例」，結婚方式和要件依「行為地」規定。也就是說，雖然中國禁止同婚，但中國同志來台登記結婚，我國戶政機關仍可受理。

但對於兩岸同性婚姻議題，中國國台發言人安峰山今（29）上午回應，「中國實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度」。

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