另類一國兩制！中國人可與台人同性結婚 港澳同志卻不行

2019-05-17 23:30

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院17日通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法，定24日施行，其中關於跨國婚姻規定，因為準用「涉外民事法律適用法」及「兩岸人民關係條例」，出現中國人可和台灣同性配偶結婚、但港澳人士不行的奇特結果，衍生出另類的一國兩制。

香港和澳門雖然都是中國的特別行政區，但因歷史因素，我國對中國人民是以「兩岸人民關係條例」規範，港澳人士則另適用「港澳關係條例」；而港澳關係條例又規定，民事事件準用「涉外民事法律適用法」，換言之，與民事有關的「結婚」，港澳人士在台灣應比照外國人辦理。

「涉外民事法律適用法」規定，結婚的成立應依當事人的「本國法」，亦及外國人要來台和台灣同性伴侶登記結婚，他自己的母國法律也要准許同婚，我國戶政機關才能受理登記，但因港澳目前並不允許同婚，受限於自己的法律，港澳人士無法在台登記結婚。

另一方面，因為我國法律未把中國人視為外國人，台、中同志若要結婚，須改遵循「兩岸人民關係條例」規範，而該法已寫明結婚的方式與要件是依「行為地」規定，因此，雖然中國禁止同婚，但中國同志來台登記結婚，我國戶政機關仍可受理。

不過，實務上中國人來台多持觀光或商務簽證，所持的單身證明也須經海基會驗證，驗證時會特別加註「不得作為結婚用途」，因此同婚專法通過後，政府機關究竟能否容許中國人來台結婚，仍有變數。

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