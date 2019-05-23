兩岸同婚 陸委會：儘速完成配套

2019-05-23 19:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」明天正式上路，針對兩岸同性伴侶結婚，陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會表示，兩岸同性伴侶結婚適用「兩岸人民關係條例」相關規定，但配套的行政管理措施尚未完成，政府各相關部會將進行檢視與調整，並儘速完成跨部會協商。

陳明祺說，中共打壓同運團體，顯示威權政府所管制的不僅是人民的政治權利，甚至連人相愛的權利都要管束。希望中國能夠早日讓所有相愛的人，都能有結婚的權利，也能更全面保障人權、保障民主，台灣會是很好的指標。

陳明祺指出，雖然同婚專法上週三讀通過，但入境事由、面談機制、登記程序等配套行政管理措施，各部會將進行檢視與調整，「沒有時間表，相信不會曠日廢時」，若在完成盤整前遇到兩岸同性結婚實例，政府單位會盡一切努力協助排除障礙。

據了解，現行法規並未開放中國人民以「辦理結婚」事由申請來台，因此，中國人士以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。中國人士申請「單身證明」驗證，海基會也會加註「不得作為結婚用途」。不過，中國同志現階段仍可憑經由海基會驗證的「單身證明」，與台灣同性伴侶在部分已開放同性伴侶註記的縣市，辦理註記。

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