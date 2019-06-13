彩虹勝利！ 厄瓜多法院批准同性伴侶結婚

2019-06-13 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多憲法法院當地時間12日，在九名法官出席審議下，最終以5比4票批准2對同性情侶結婚，儘管目前不清楚這項決策影響範圍多廣，但此決策在厄瓜多LGBT族群婚姻上具里程碑式的意義。

綜合外媒報導，美洲人權法院（Inter-American Court on Human Rights）2018年時做出裁定，不僅承認同性婚姻，且各國政府須讓的同性情侶有權結婚，而在此推波助瀾下，12日厄瓜多憲法法院9名法官在審理2對同性情侶結婚時，以5比4同意同性結婚。

報導指出，儘管厄瓜多已經承認同性結合（Same-sex unions）十年，但是這樣的民事伴侶關係在遺產繼承等法律上，享有的權益卻比「婚姻」來的更少，因此本次的裁決中，法官也指示國會應通過立法，確保該國婚姻法對所有人都平等。此外這項裁決也有望擴大該國LGBT族群的權利。

其中的原告，同時也是厄瓜多平等基金會（Ecuadorian Equality Foundation）會長的索利亞（Efrain Soria）透露，他將與另一伴貝納爾卡（Xavier Benalcazar）開始著手規劃婚禮，並稱這項裁決為整個社群LGBT族群乃至厄瓜多是項喜訊。

據悉，除厄瓜多外，拉丁美洲目前還有阿根廷、巴西、哥斯大黎加、哥倫比亞及烏拉圭等五國司法單位批准同性婚姻。

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