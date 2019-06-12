反送中》港民鑿人行道磚頭 砌城牆鞏固包圍防線

2019-06-12 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕位阻止香港立法會恢復審議《逃犯條例》（送中條例），香港民眾從昨晚開始即徹夜留守立法會外，癱瘓周邊交通，令原定上午11時舉行的《逃犯條例》二讀辯論會議未能準時開始，為了加強防線，有民眾就地取材，將人行道磚頭鑿起，砌成城牆。

綜合香港媒體報導，為了阻止立法會開會，大批香港民眾前往立法會外集結，致使在上午金鐘主要通道夏慤道、龍和道等，都已受到衝擊接近癱瘓，有民眾欲衝破警封鎖線，遭警方利用辣椒水與強力水柱驅散，但警民衝突並沒有擴大；中午過後金鐘下起了大雨，仍無法澆熄民眾熱情，他們紛紛撐傘堅守現場。

為了鞏固防線，有抗議民眾就地取材，直接將人行道磚頭一塊塊鑿起，砌成城牆，香港警方發布警告，切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。

現包圍網持續擴大，金鐘道東西行線均已遭群眾佔據。

為了鞏固防線，有抗議民眾就地取材，直接將人行道磚頭一塊塊鑿起，砌成城牆。（圖擷自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

港警方發布警告，切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。（圖擷自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

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