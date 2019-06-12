莫須有罪名拘留揭弊記者 各界聲援抗議後俄警放人

2019-06-12 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯警方指控因揭發官員貪腐弊案而成名的記者戈倫諾夫（Ivan Golunov）持有毒品，並遭到莫斯科警方拘留，更被暴力對待，引發許多支持者前往警局外聲援，更揚言若不放人將發起遊行。最終警方在11日撤銷對他的指控。

據《紐約時報》報導，戈倫諾夫的律師表示，有官員故意設局陷害記者，此外還動用暴力。根據警方及戈倫諾夫上司的說法，戈倫諾夫6日時本來要與消息來源人會面，但他背包藏有非法取得的毒品，因而被拘留。

綜合外媒報導，戈倫諾夫因拒絕在警方調查書上簽名，遭到警方毆打。俄國內政部長柯洛科利捷夫（Vladimir Kolokoltsev）表示，戈倫諾夫的罪嫌未被證實，因而撤銷指控。負責此案的兩名員警也已遭停職。

戈倫諾夫走出警局時，受到數百名記者和旁觀者簇擁，並表示將繼續報導貪腐，也會調查陷害他的員警等人，並建議總統普廷將其他更高階的警官解職。

俄羅斯的三大報也罕見的在頭版刊登相同的標題，來抗議戈倫諾夫被誣陷一事。戈倫諾夫是Meduza新聞網的記者，許多同業及友人都認為他是因為揭露國家貪腐、揭發弊案才因此被盯上。

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