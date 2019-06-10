川習會？中國不願證實 美持殺手鐧G20峰會見真章

2019-06-10 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕G20（廿國集團）財長會議今（10）日於日本福岡落幕。對於美國總統川普不斷對外宣稱，已準備好在本月底的G20高峰會進行「川習會」展開貿易談判，中國外交部不願證實這項消息，但表示中方對任何貿易談判採取開放態度。

據《路透》報導，針對美國總統川普不斷對外宣稱，正準備在本月28至29日的G20高峰會與中國國家主席習近平進行「川習會」，直接展開最高層的貿易談判，中國今日不願證實此一消息，表示中方對所有談話採開放態度，若有進展將會第一時間對外公開。

據了解，美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）日前曾表示，目前美國採取的模式與去年底阿根廷會議時非常相似，暫停關稅上調並促成雙方高層談話。

對此，中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上拒絕證實這項說法，但表示中國意識到美方多次稱將在月底的G20會議上進行「川習會」。

耿爽表示：「如果有確定消息，中國會第一時間對外發表。」並強調中國對貿易戰和談判的立場始終非常清楚，他說：「中國不希望進行貿易戰，但也從不懼戰。如果美方願意進行平等協商，我方的大門永遠敞開。但若美方堅持要提升貿易衝突，我們也會堅決地回應並奮戰到底。」

據了解，2019廿國（G20）集團峰會將在本（6）月28至29日，在日本大阪舉行，川普已準備好對所有先前未觸及的中國產品，加徵25%關稅，涵蓋範圍擴及價值3000億美金（約9.5兆台幣），包括手機、電腦及服飾等產品。

川普曾於上週四（6）表示，他將和習近平會面後，再決定是否實行這項計畫。

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