「中國最大的小學生」中國瘋傳諷習近平 怒嗆「該下課」

2019-06-09 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國一直以來都對網路等媒體資訊做不少限制及封鎖，但現在中國網路卻瘋狂地流傳一篇文章！內容用「一尊」2字代替習近平，並直接怒嗆「一尊就是中國最大的小學生」，大膽直言「應該要下課了」。

一篇作者署名叫「解濱」的文章，短短時間在中國網路瘋狂轉傳，原因就是他文章內容諷刺現任中共領導人習近平，這篇文最早在「64事件」前出現其他地方，6月4號後開始在中國網路遭到不停轉傳，雖然中國不停刪除訊息，但許多網友透過截圖、轉貼的方式，文章仍完整流出。

即使整篇文章看不見「習近平」的名字，但作者透過描述習近平曾做過的事情，例如「通商寬農讀成通商寬衣」的口誤，讓大家可以知道「一尊」就是「習近平」，文章先挑明中國現在「內外交困」的困境「一尊」應該站出來負責，而中國加入加入世界貿易組織（WTO）也都「沒有兌現」，指出沒有兌現承諾就是貿易戰的導火線。

這篇文章也認為由於「一尊」的青少年時代都在「先帝時代」（意指毛澤東時代）渡過，因此只會用毛時代的治國之道，還打破規矩，把任期改為永久賴著不走，作者反問「那些搞終身制的國家，有幾個不是流氓國家」？

作者直接怒嗆習近平是「既無德、又無才的小學生」，根本沒能力應付現在的複雜局面，最後更建議「一尊就是所有問題中最大的問題」，應該要有自知之明，該下課了。

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