妙齡母帶男嬰去夜店 醉茫回家睡到壓死兒子

2019-06-08 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕照顧孩子是父母的責任，面對剛出生的小孩父母總會特別呵護，但一名英國的母親明顯地不這麼認為，她在2017年竟帶著自己的親生男嬰去夜店狂歡，並喝到斷片、不省人事，醒來時才發現自己的兒子被壓在身體底下，送醫後不治，最後遭判處2年4個月的有期徒刑。

綜合外媒報導，這名26歲的英國年輕媽媽蒂爾比（Marina Tilby）在2017年3月31日晚上，帶著自己的年僅4個月的親生男嬰到夜店狂歡，幾杯黃湯下肚，她開始抓著自己的兒子並反覆丟擲，接下來她帶著兒子、姊妹及兩名男子離開，並在凌晨3點時睡得不省人事。

幾分鐘後蒂爾比的姊妹發現蒂爾比將達里安壓在身體底下，隨即叫救護車送往布朗拉斯醫院（Bronglais Hospital），蒂爾比由於喝太醉並沒有共同前往，過了不久男嬰仍回天乏術，警察早上5:15把蒂爾比叫醒，好讓她能向兒子告別。

檢察官理查茲（Catherine Richards）表示，死因是由於蒂爾比壓在男嬰身上，加上心臟病發作，但法官托馬斯（Thomas）認為醫學證據無法證明兩者是否有直接關連，或能有其他可能性造成男嬰死亡，法官也大力砲轟蒂爾比「完全忽略母親的職責」，最後判刑2年4個月。

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