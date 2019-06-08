說溜嘴！內部文件曝光 中國承認再教育營是洗腦中心

2019-06-08 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆大舉興建再教育營，據美國國防部上月公布的最新數字，目前可能有近300萬人被關押，但中國一向否認此類機構存在。德國一名研究新疆問題的專家表示，根據一份中國內部文件，當局坦承再教育營存在，且承認該機構就是「洗腦工具」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國在新疆大舉迫害維吾爾人為首的少數民族穆斯林，不僅佈下AI監控與漢人民警等天羅地網，甚至還秘密建設為數眾多的再教育營，無端關押數百萬名少數民族人士。雖然國際上有越來越多證據揭發再教育營的內幕，但中國政府仍嘴硬否認，維持其一貫說法。

在新疆再教育營議題上受國際關注的德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz），6日出席美國華盛頓一場關於新疆局勢的國際會議時表示，中國全國人大常委會原副委員長鐵力瓦爾地（Ismail Tiliwaldi）曾表示，新疆職業技能教育培訓中心（即中國對再教育營的官方稱呼）的目的，在把宗教極端思想從受蠱惑的民眾頭腦清除出去，「是新疆維穩的一項創舉」，這說法無異於承認再教育營存在，且其作用便是對民眾加以洗腦。

鄭國恩指出，根據中國公安內部文件、知情人士的聲明，新疆再教育營關押人數從一年前就高達數十萬至百萬人，如今更上升至300萬人，顯示國際輿論並未發揮良好作用。他呼籲，為更有效地反制北京，國際社會應建立一套更為準確的戰略，以揭發中國謊言。

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