同志公務員爭取平權勝訴 香港婚姻平權躍進

2019-06-06 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名移民部公務員梁鎮罡，在法庭上爭取其同性外籍配偶享有香港異性配偶同等福利，以及合併報稅等權利，香港終審法院於今日宣判承認「兩人婚姻與異性已婚伴侶是可以比擬的」，宣布他們能享有與異性配偶相同的權利。

根據《BBC中文網》報導，香港高級入境事務主任梁鎮罡與他的同性伴侶英國籍史葛（Scott Adams）在國外完婚，梁鎮罡於4年前對香港公務事務局與稅務局提起這次訴訟，要求政府讓他與同性配偶享有醫療、牙科保健等已婚公務員福利，並允許採用配偶合併報稅、評等相關稅務優惠。

根據報導，今日終審判決，香港政府「未有充分證據支持同性及異性伴侶，在公務員福利和評稅資格有差別對待」，判梁鎮罡勝訴。他表示「這只是香港平權的一小步」，並表示市民不該用這麼長的司法程序去獲得一個簡單的家庭權利。他說：「我們之間的愛和其他人沒有分別，愛最後都會獲得勝利。」

報導指出，此案件判決有望改善香港社會對同性戀的看法，根據香港大學研究中心發表調查，香港對同志權力的看法越來越正面。香港中文大學性別研究課程教授孫耀東認為，香港對同志的關注已從「文化道德上」移轉到「同志權利該不該受保障」，是較為實質性的討論，也有很多宗教背景的人認同，同志也該享有一定的權利。

據報導，此案件也引起社會部分人士憂慮此判決會影響到傳統一夫一妻制，可能引起「漣漪效應」，給各類福利資源分配造成很大的變化。。

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