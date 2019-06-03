一國兩制？港立法會議員：當中共比你強就要控制你

2019-06-03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會議員朱凱迪日前接受台灣媒體採訪時，回應了有關香港、台灣的處境問題。他直言，「香港已經從一個能夠支援政治難民的城市，變成一個有政治難民的城市」。

朱凱迪是現任香港立法會議員，長期關心土地議題的他，在2016年以84,121票成功當選，成為香港地區直選的票王。

據《討生活》報導，朱凱迪認為，香港與台灣雖然不完全一樣，但都在中國的政治壓力底下，值得台灣人留意的就是到底什麼是一國兩制？一國兩制有沒有可能真的存在？朱凱迪解釋，當初香港選擇一國兩制就是因為不相信中國的治理、司法、各方面都沒有信心。其中一國兩制裡的司法獨立就非常重要，因為中國大陸司法機構是服從於中國共產黨，所以他不可能有公平的審訊。

朱凱迪感嘆，共產黨在北京殺人之後，有很多反抗者是透過香港逃亡到歐洲跟美國。當時香港還可以作一個支援政治難民的角色，但是今年，香港也有自己的政治難民了，除了有跑到台灣的政治難民，還有2016年旺角騷亂的參與者，剛剛被德國接受成為政治難民。

朱凱迪解釋《逃犯條例》時說道，中國共產黨是不可信的。所有他以前給的承諾，其實都會回到一個政治實力的判斷。當他經濟上不需要靠你、政治實力比以前強很多的時候，他就會把過往的承諾都一筆勾消，接下來就開始將政治控制作為唯一導向。

朱凱迪認為，台灣和香港都在面對一種「中國很強大、中國什麼都好」的論述，但實際上，無論是台灣或香港都已累積了實力，不管是經濟實力、公民實力、人民思想上的實力等。這些都是不容輕視，在整個世界中其實肩負了重要的角色。朱凱迪補充，相較台灣，香港是直接面對共產黨政治壓力的地方，但起碼香港還有抗爭的機會。

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