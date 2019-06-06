中國監控無所不在！美議員：「老大哥」在中國成為事實

2019-06-06 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院常設情報特別委員會的主席謝安達（Adam Schiff）5日在外交關係協會舉行的一個座談會上說，中國一直透過強大的技術手段破壞民主體制，監視器在中國無所不在，並且連結人民的社會信用分數、信用記錄和社交媒體使用情況，喬治‧歐威爾筆下的「老大哥」在中國成為活生生的事實。

《美國之音》報導，美聯聯邦眾議員謝安達在六四天安門事件30週年紀念日表示，中國是集權主義興起趨勢中危險的一部分，這顯然不僅是對中國人民的自由、結社和交流能力的嚴重威脅，在一定程度上，中國現在正在向其他專制國家出口這種技術，使他們的專制統治得以延續，而且都是在人身與社會安全的偽裝下進行的，所以這是一個非常危險的趨勢。

謝安達指出，他贊同川普政府對中國華為採取的強有力的行動，但他也擔心川普總統最終可能會像當初對待中興通訊那樣放鬆對華為做出類似的讓步，把華為視為貿易談判的一部分。

「老大哥」（Big Brother）是英國左翼作家喬治‧歐威爾（George Orwell）政治預言小說《一九八四》中的恐怖統治集權人物。在這樣一個社會，秘密警察和思想監控無處不在：「你早已習慣這樣的生活了：你發出的每一個聲音，都是有人聽到的，你做的每一個動作，除非在黑暗中，都是有人仔細觀察的。」

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