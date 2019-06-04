無國界記者組織：中國雖經濟有發展 民主卻倒退成長

2019-06-04 23:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕適逢中國六四天安門事件30週年，無國界記者組織今發布新聞稿表示，中國在過去這30年間，經濟上達到相當發展，但在自由民主與人權上並未有進步；無國界記者組織的研究報告也顯示，中國逐步建立的「世界傳媒新秩序」，正逐步危害全世界的民主。

無國界記者組織的新聞稿表示，30年前的6月4日，數千名和平抗爭者因勇敢起身對抗中國集權政府，在北京以及中國各地遭到屠殺。今日，全球的民主國家應向這些捍衛新聞自由和民主價值的人，展現跟他們當時一樣的勇氣。

無國界記者組織說，在無國界記者組織的2019年世界新聞自由指數報告裡，中國在180個國家中排名第177位，目前仍為全球監禁記者大國之一。「防火長城」是一個極度複雜的網路過濾系統，限制中國8.3億網路用戶中大多數人的網路瀏覽。中國共產黨不但毫無疑慮向出版商和社群網絡平台施壓，讓他們進行自我審查，還公然以「社會和諧」和「價值觀相對性」等修辭，來抗拒世界人權宣言。

無國界記者組織表示，中國共產黨已透過世界媒體峰會和世界互聯網大會等重大國際會議，輸出壓迫手段，東南亞國家依循中國法律的模式進行立法改革，以冀限制新聞自由，許多記者受邀請學習「中國特色的新聞報導」；他們認為，全球民主國家必須超越爭取中國青睞的這種短視競爭，並團結起來抵抗集權主義，這意味著採取具有野心、持久、有組織的對策，捍衛「世界人權宣言」的精神。

無國界記者組織強調，民主國家必須毫不猶豫反擊新聞自由的掠奪者，要大聲譴責攻擊民主自由價值觀的濫行，而且「必須現在就開始」。

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